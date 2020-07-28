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İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı’dan Davutoğlu’na yanıt: Bu iddia tam bir hezeyandır

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2020 19:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun "50 bin Uygur Türkü'nün Çin’e gönderileceği" iddiasının tam hezeyan olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı’dan Davutoğlu’na yanıt: Bu iddia tam bir hezeyandır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1. Olağan Kongresi’nde 50 bin Uygur Türkü'nün Çin’e iade edileceğini öne sürmüştü.

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türkü'nün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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