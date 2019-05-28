İçişleri: Batman'da 4 terörist teslim oldu

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Batman'da 4 teröristin silahlarıyla birlikte teslim olduğu, teröristlerden 1'inin 2018'de Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının faili olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Batman- Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak operasyonunda 4 teröristin, saklandığı sığınakta silahlarıyla teslim olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Teslim olan 4 teröristen birinin, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit Çelik Köyü Umutlu mahallesinde el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

