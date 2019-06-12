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İçişleri: Beytüşşebap'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak- Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yzb.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak- Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yzb. Ali Alkan-57 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 Operasyonu' kapsamında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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