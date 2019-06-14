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İçişleri: Bin 720 operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörle mücadele iç güvenlik operasyonları kapsamında 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlandığını, bin 720'sinin icra edildiğini, bu operasyonlarda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörle mücadele iç güvenlik operasyonları kapsamında 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlandığını, bin 720'sinin icra edildiğini, bu operasyonlarda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup, bin 720'si icra edilmiştir. Bu operasyonlarda Van'da 6, Şırnak'ta 2, Mardin'de 2, Bingöl'de 2, Hakkari'de 2 olmak üzere 12'si ölü toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ettirilmektedir" denildi.

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