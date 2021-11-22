İçişleri bütçesinde artış hız kesmiyor

Bakanlık bütçesi 2022’de, 2021’e oranla yüzde 30 oranında artacak.Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütçesi düzenli olarak artan İçişleri Bakanlığı bütçesi 2022’de yine artacak. İçişleri Bakanlığı’nın 2022 bütçesinde 2021’e oranla yüzde 30 oranında artış yaşanacağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıkladı. Yeni bütçe verilerini sürekli güncellemek durumunda kaldıklarını belirten Soylu, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere ülkenin güvenlik ihtiyacından ötürü bakanlık bütçe ödeneklerinde artış yaşandığını, bunun da doğal karşılanmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı için 89 milyar 427 milyon 472 bin lira olan bütçe ödeneğinin yüzde 30 artışla 2022 yılı için 116 milyar 559 milyon 527 bin lira olması öngörüldü. Bakanlık merkez birimleri bütçesinde yüzde 38’lik bir artış öngörülürken, bakanlığa bağlı 5 kuruluşun bütçesinde de aynı seviyedeki artış oranları öngörüsü dikkat çekti. Bakanlık bütçesiyle ilgili ayrıntılar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçe ödeneğinin 56 milyar 996 milyon 86 bin lira olması öngörülüyor. Bu öngörü, genel müdürlük bütçesinde 2021’e oranla yüzde 28 artış olacağı anlamına geliyor. Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bütçesinde 2022’de 2021’e oranla yüzde 30’ar, Göç İdaresi’nin bütçesinde yüzde 51, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bütçesinde de yüzde 16 oranında artış öngörüldü.

İçişleri Bakanlığı bütçe verileri raporu bakanlık kaynaklarının nerelere harcandığını da ortaya koydu. Rapora göre 15 Kasım 2021 itibarıyla Türkiye genelinde 111 bin 955 iç güvenlik operasyonu yapıldı. Operasyonların sınır ötesinde de sürdüğünü anlatan İçişleri Bakanı Soylu, 2014’te 5 bin 558 kişinin katıldığı PKK’ya bugün katılım sayısının 48’e düştüğünü duyurdu. Soylu, Türkiye genelinde toplam terörist sayısının 180’in altına indiğini, bunun da terörle mücadelede başarı olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

49 belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı bütçe verileri raporunda "silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Anayasa’nın 127.ve Belediye Kanunu’nun 47.maddeleri gereği 15 Kasım 2021 itibariyle 49 belediye başkanının görevinden alındığı bilgisi yer alıyor. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında terör suçları kapsamında toplamda 13 soruşturma ve 45 kovuşturma devam ediyor.

Bütçe raporuna göre son iki dönemde görevden uzaklaştırılan 151 belediye başkanından 73’ü hakkında ise toplam 694 yıl, 998 ay, 338 gün hapis cezası verildi. Görevden alınan belediye başkanlarının yerine belediye başkan vekillerinin görevlendirildiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Teröre giden kaynaklar vatandaşlarımıza hizmet olarak dönmüştür. Görevlendirmeler sonrası 4.6 milyar liralık kaynak yatırım ve hizmetler için kullanılmıştır. Ayrıca toplam, 5.7 milyar liralık borç ödemesi yapılmıştır" diye konuştu.

Gülen yapılanması bilançosu

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden 15 Kasım 2021’e kadar AKP hükümetinin darbe girişiminin arkasında olduğunu düşündüğü Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olarak 319 bin 587 kişiyi gözaltına aldı, 99 bin 962 kişiyi tutukladı. Gülen yapılanmasına karşı yapılan operasyonlar sonucu bugün cezaevlerinde 22 bin 340 tutuklu/hükümlü var. Bakanlık, 25 bin 26 kişiyi "firari" olarak raporlaştırdı. İçişleri Bakanlığı’ndan Gülen yapılanmasıyla mücadele gerekçesiyle 45 bin 561 kişinin ihraç edildiği, 13 bin 509 kişinin de göreve iade edildiği bilgisi de bütçe raporunda kamuoyuyla paylaşıldı.

"Avrupa’nın en iyisiyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede Türkiye’yi, "Avrupa’nın en iyisi" olarak gösterirken bunu 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu’na ve 2021 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na dayandırdı. Soylu, 2019’da dünya genelinde yakalanan eroinin yüzde 21’inin Türk kolluk birimleri tarafından ele geçirildiğini dile getirirken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun muhalif vekillerinden, "Bakan hep uyuşturucu haplarından, eroinden bahsediyor ama kokain kaçakçılığının içinde olduğundan bahsetmiyor. Karıştığı kaçakçılık işlerinin hesabını vermiyor" eleştirileri yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin uyuşturucu baronlarıyla, mafya örgütleriyle ilişkilendirilmesini, "İftira ve Fetö’nün servis ettiği yalanlar" olarak nitelendirdi. Soylu, muhalefetin eleştirilerine karşılık, "Geçen yılın tamamında 158 bin olan uyuşturucu operasyon sayımız bu yıl 183 bin olmuştur. Gerçekten ciddi bir saha baskısı uyguluyoruz. Burada torbacıya da, baronlara da nefes aldırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"10 bin doları açıklarım ama…"

İçişleri Bakanlığı bütçe raporunda son altı ayda siyasetçi-mafya ilişkisi iddialarının odağında yer alan Bakan Soylu’nun mücadele ettiği mafya tipi organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin de tablolar halinde anlatıldığı görüldü. Buna göre 2016'da 5, 2017'de 47, 2018’de 101, 2019’da 80, 2020’de 86, 2021’de 63 olmak üzere son 6 yılda 382 mafya tipi organize suç örgütü çökertildi.

Mecliste muhalif vekillerin sık sık, "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla" çağrısıyla karşı karşıya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Ben 10 bin doları açıklarım ama siz de başka şeyleri söylemek zorunda kalırsınız. Kimin uyuşturucu, kimin ByLock kullandığını biliyorum. Kılıçdaroğlu daha önce söylediği gibi açıklasın" çıkışında bulunması mecliste tansiyonu yükseltti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu’ya "Hainsin, haddini bil" diye seslenirken, "Siz, terör örgütü üyelerini, uyuşturucu baronlarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirdiniz mi? Neden düzenli olarak uyuşturucu ve kaçakçılık işinde olanlarla fotoğraf çektiriyorsunuz" sorularını yöneltti. CHP’yi, tıpkı HDP gibi "terör örgütüne destek vermekle, hainlikle" suçlayan Soylu’ya, CHP’li Özkoç’un yanı sıra İyi Partili ve HDP’li vekillerden "Siz, ucube cumhurbaşkanlığı sisteminin bakanısınız. Sarayı temsil ediyorsunuz. Parlamenter sistemin bir bakanı olmadığınız için hakkınızda gensoru veremiyoruz. Ne zaman istifa edeceksiniz" eleştirileri geldi.

Soylu, aylardır Türkiye gündeminde olan ve kendisinin de mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yaptığını öne süren organize suç örgütü lideri olmakla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili olarak daha önce bir siyasetçinin mafyadan 10 bin dolar maaş aldığını söylemişti.

Öte yandan Sedat Peker’in de bütçe görüşmelerini takip ettiği görüldü. Yine Twitter hesabından açıklama yapan Peker, Soylu’nun cumhurbaşkanı adayı olmayı planladığını iddia etti. Soylu'ya, "Sen Türk siyaset tarihinin yüz karasısın. Kaç kişiyi kayda aldırdın hepsini biliyorum" diye seslenen Peker, Soylu’nun bütçe görüşmelerinde muhalefetten gelen sorulara yanıt vermediğini ve şantaj yaptığını dile getirdi.

Düzensiz göçle mücadele

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2011’deki Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de geçici koruma statüsü alan Suriyeli sayısı bugün itibarıyla 3 milyon 731 bin 28’e ulaştı. Türkiye’de ayrıca 1 milyon 251 bin 569 kişi ikamet izniyle gelen yabancı, uluslararası koruma statüsünde olan da 307 bin 829 kişi bulunuyor. Bakan Soylu, "Şu anda ülkemizde toplam 5 milyon 290 bin 426 yabancı vardır" bilgisini paylaştı yaptı.

Türkiye’de 2016’dan beri 1 milyon 329 bin 226 kaçak göçmen yakalandı. Sadece bu yıl yakalanan kaçak göçmen sayısının 134 bin 41’i bulduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Bu işin bir de denizler ayağı var. Üç denizde bu işi kontrol ediyoruz ve sahil güvenlik komutanlığımızın kapasitesinin yüzde 70’ini bu konuya ayırdık. Yeni botlar, hava araçları ve ekipmanlar alıyoruz. Ege’de kaçak göçü engelliyoruz, Yunanistan’ın geri ittiği insanları ölümden kurtarıyoruz. 2021’de Ege adalarına günlük geçiş ortalama 9 civarındadır" dedi.

Hilal Köylü / Ankara

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