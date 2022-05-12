İçişleri duyurdu: 8 ilde dev operasyon! Yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı terörle mücadele kapsamında düzenlenen yeni operasyonu açıkladı. 25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon İstanbul merkezli 8 ilde yürütüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir."

