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İçişleri duyurdu: 8 ilde dev operasyon! Yakalama kararı çıkarıldı

12.05.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sivil yapılanmasına yönelik 8 ilde 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

İçişleri duyurdu: 8 ilde dev operasyon! Yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanlığı terörle mücadele kapsamında düzenlenen yeni operasyonu açıkladı. 25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon İstanbul merkezli 8 ilde yürütüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir."

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İçişleri Bakanlığı
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