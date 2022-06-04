HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri duyurdu! Çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi yakalandı

İçişleri duyurdu! Çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi yakalandı

04.06.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildiğini duyurdu. 49 bin 616 personelin görev aldığı Güven Huzur uygulamasında, 6 bin 974 metruk bina ve 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 523 şahıs yakalandı.

İçişleri duyurdu! Çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN KULLANDIĞI YERLER DENETLENDİ

Uygulama terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde, 49 bin 616 personel ve 203 dedektör köpeği ile 8 bin 456 noktada yapıldı.

UMUMA AÇIK YERLER DENETLENDİ

Türkiye Güven Huzur uygulamasında; 6 bin 974 metruk bina ve 6 bin 18 park-bahçe kontrol edilirken 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Denetimi yapılan umuma açık yerlerden 44’üne ise işlem uygulandı.

4’Ü ÇOCUK 20 KAYIP KİŞİ BULUNDU

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 523 şahıs yakalanırken, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 20 kayıp vatandaş bulundu. Denetimlerde, 314 kişiye adli-idari işlem yapılırken 57 kişi gözaltına alındı.

558 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada; 160 bin 564 araç kontrol edildi, 5 bin 350 araca işlem yapıldı, 558 araç trafikten men edildi ve 79 aranan araç tespit edildi.

Ayrıca; 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 35 mermi, 140,7 gr esrar, 339 gr eroin, 23 gr kokain, 167,6 gr metanfetamin, 198 adet ecstasy, 28 adet sentetik ecza, 3.671 kök kenevir, 2.600 paket kaçak sigara ile 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Pençe-Kilit'te 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi! 'İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz'Son dakika: Pençe-Kilit'te 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi! 'İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz'
AK Parti'den kanun teklifi! 2 milyon lira ceza verilebilecekAK Parti'den kanun teklifi! 2 milyon lira ceza verilebilecek
TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepkiTÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Plan yapanlar dikkat! İri dolu ve hortum uyarısı geldi

Plan yapanlar dikkat! İri dolu ve hortum uyarısı geldi

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama

Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Hırsızla baş başa bıraktı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

Hırsızla baş başa bıraktı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

Herkes yanlış biliyor! Diş fırçalamak için en uygun zaman...

Herkes yanlış biliyor! Diş fırçalamak için en uygun zaman...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.