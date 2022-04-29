İçişleri duyurdu! Muş'ta Eren Abluka-8 operasyonu başladı

Muş'ta PKK terör örgütüne yönelik terör operasyonu başladı. Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonuna 588 personelin katıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde "EREN ABLUKA-8 (MUŞ-KARTAVİN) ŞEHİT İNFAZ KORUMA MEMURU CENGİZ YİĞİT OPERASYONU" başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 588 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.



