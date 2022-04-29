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İçişleri duyurdu! Muş'ta Eren Abluka-8 operasyonu başladı

29.04.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı.

İçişleri duyurdu! Muş'ta Eren Abluka-8 operasyonu başladı

Muş'ta PKK terör örgütüne yönelik terör operasyonu başladı. Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonuna 588 personelin katıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde "EREN ABLUKA-8 (MUŞ-KARTAVİN) ŞEHİT İNFAZ KORUMA MEMURU CENGİZ YİĞİT OPERASYONU" başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 588 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.


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pkk Muş
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