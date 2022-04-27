İçişleri duyurdu! Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile ilgili karar aldı. Kararla Funda Kocabıyık merkeze çekildi. Funda Kocabıyık'ın eşi, eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşinin yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

"MENDERES’İ İPE ÇEKEN ZALİM HAKİM VE SAVCILARIN BENZERLERİ VİCDANSIZ HÜKÜMLER KURUYORLAR"

Pazartesi günü Gezi Parkı davasında karar açıklanmıştı. Kararda sanıklardan Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verilmişti. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bu karara ilişkin sert eleştiride bulunmuştu. Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar."

– "Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz."

MERKEZE ÇEKİLDİ

İçişleri Bakanlığı Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Funda Kocabıyık ile ilgili kararı açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" dendi.

