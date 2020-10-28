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İçişleri duyurdu: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Batman ve Diyarbakır'da, 1451 personelin katılımıyla 'Yıldırım-14 Zori' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri duyurdu: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Batman ve Diyarbakır'da 'Yıldırım-14 Zori' operasyonu başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresindeki operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1451 personel görev alıyor.
Öte yandan, 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirildi, 74 işbirlikçi yakalandı, 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği kaydedildi.

(DHA)

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