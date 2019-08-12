\u0130\u00e7i\u015fleri: "Hakkari-Y\u00fcksekova il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda, 2 ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir." Antalya'da 'Sualt\u0131n\u0131n G\u00f6beklitepesi' ahtapot e\u015fli\u011finde g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yor\u0130Y\u0130 Partili S\u0131dal\u0131'n\u0131n otoyolda \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 yaya \u00f6ld\u00fc\u0130Y\u0130 Partili Milletvekilinin otoyolda \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 yaya hayat\u0131n\u0131 kaybetti
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