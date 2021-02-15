İçişleri: HDP il ve ilçe başkanları da dahil 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerine yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişi gözaltına alındı. Türkiye genelindeki operasyonlar, Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen operasyon sırasında PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşının öldürülmesinin ardından düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi. Açıklamada operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda "çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildiği” ifade edildi.

DHA,DW/DÇÜ,BÖ

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