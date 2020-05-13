İçişleri'nden belediyelere açılan soruşturmalarla ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi gereğince; merkezi idarenin, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari gözetim yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Çataklı, bakanlığın bu yetkisini; mahalli idarelerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek, denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak yoluyla, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörleri eliyle kullandığını anımsattı.

'2020'DE BELEDİYELERE 5 ÖZEL TEFTİŞ YAPILDI'

Çataklı, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörler Başkanlıkları tarafından, belirli dönemlerde planlı olarak yapılan teftiş ve denetimlerin dışında, Bakanlığa ulaşan ihbar ve şikâyetlerin yoğunluğu ve mahiyetlerinin de göz önüne alınarak, belli tarih aralıklarını veya belli konuları içeren özel teftiş programlarının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: