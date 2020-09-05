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İçişleri’nden flaş açıklama! 38 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir" dedi.

İçişleri’nden flaş açıklama! 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi.

Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

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AĞUSTOS'TA 81 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Çataklı, "Yılbaşından bugüne kadar kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 169'dur." dedi.

AA

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