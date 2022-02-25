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İçişleri'nden flaş hamle! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı

25.02.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı rüşvet iddialarına karışan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'le ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, yürütülen soruşturma nedeniyle Başkan Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

İçişleri'nden flaş hamle! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.

Mülkiye müfettişlerince Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.

(AA)

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İçişleri Bakanlığı Bilecik

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