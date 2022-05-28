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  4. İçişleri'nden Muş'ta yeni operasyon! Yüzlerce personel katılıyor

İçişleri'nden Muş'ta yeni operasyon! Yüzlerce personel katılıyor

28.05.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Muş’ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

İçişleri'nden Muş'ta yeni operasyon! Yüzlerce personel katılıyor

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-13 (MUŞ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda; (150) gr. patlayıcı madde, (1) adet makineli tüfek sabitleme aparatı, (1) adet makineli tüfek mayonu, (1.000) adet kök hint keneviri, (728) adet pil, (27) çift ayakkabı, (6) parça leşker kıyafeti, (15) kg. muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
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