HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi! Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi! Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu iki ayrı genelge gönderdi. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik askıya alınacak.

İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi! Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu iki ayrı genelge gönderdi. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Detaylar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüAtaşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Türkiye’deki o yer Avrupa’nın en güzel kasabaları listesindeTürkiye’deki o yer Avrupa’nın en güzel kasabaları listesinde
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Diğer Haberler
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'a ait iki savaş uçağı düştü
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil
Çoğumuz halen yapıyoruz ama... Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı
İstanbul Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Azerbaycan açıklaması
MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması
Son dakika! Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı
Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı
Son dakika HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman yakalandı
Eski Siirt Milletvekili Kocaman yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.