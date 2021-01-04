HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri: PKK geçen yıl 1262 sahte eylem üstlendi

İçişleri: PKK geçen yıl 1262 sahte eylem üstlendi

04.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İçişleri: PKK geçen yıl 1262 sahte eylem üstlendi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın geçen yıl 1262 olay ve eylem üstlendiğini ancak bunlardan 829'unun hiç gerçekleşmediğini, 403 eylemin ise örgüt ile bağlantısı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terörle mücadeleye yönelik operasyonlarla iyice köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen terör örgütü PKK, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden sahte eylemleri sahipleniyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Örgüt bu yolla varlığını sürdürmeye çalışırken, örgüt içinde huzursuz olan teröristler de bir arada tutulmak isteniyor. 1 Ocak 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen 1262 olay ve eylem, terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet siteleri üzerinden, Ateşin Çocukları, Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH), Sakine Cansız intikam birimi, Ronahi Boton intikam birimi, YPS intikam birlikleri gibi örgüte müzahir paravan gruplarca sahiplenildi.
Söz konusu olaylardan ve eylemlerden; 632'sinin ev, fabrika, iş yeri, depo, AVM, okul, tarla, orman, 487'sinin otobüs, metrobüs, iş makinası, yat, trafo yangını ile havai fişek atma, yazılama, pankart asma, 143'ünün güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı olayları olduğu tespit edildi. Terör örgütü tarafından üstlenilen bu eylemler incelendiğinde, 829 olayın hiç gerçekleşmediği, 403 olayın meydana gelmekle birlikte terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25 olayın ise terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 5 olayın ise örgüt bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şahıstan 47'si yakalanarak gözaltına alınırken, bu şahıslardan 17'si tutuklandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
CHP'li Girgin'den Gültekin'e suç duyurusuCHP'li Girgin'den Gültekin'e suç duyurusu
Hicri yılbaşı duası ve Türkçe okunuşuHicri yılbaşı duası ve Türkçe okunuşu

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

HSK'dan 'başörtüsü' tepkisi

HSK'dan 'başörtüsü' tepkisi

Kolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilir

Kolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilir

CHP'li Girgin'den Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e suç duyurusu

CHP'li Girgin'den Gültekin'e suç duyurusu

Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin davası 15 Şubat'a ertelendi

Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin davası 15 Şubat'a ertelendi

Meteoroloji uzmanından kar mujdesi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Orhan Şen tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Samsun'da iğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

İğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.