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İçişleri: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Polis Özel Harekat timlerince hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' opersayonunda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)

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