HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son dakika: Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiası sonrası İçişleri Bakanlığından açıklama: İç savaş kışkırtıcılığı...

Son dakika: Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiası sonrası İçişleri Bakanlığından açıklama: İç savaş kışkırtıcılığı...

04.07.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mülteciler ve ardından yaptığı 'mayın' çıkışıyla gündem yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'iç savaş çıkacak' iddiasında bulundu. Özdağ'ın gündem yaratan iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Özdağ'a tepki göstererek "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Son dakika: Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiası sonrası İçişleri Bakanlığından açıklama: İç savaş kışkırtıcılığı...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada haziran ayına ilişkin dikkat çeken verileri ve gelişmeleri paylaştı. Türkiye'nin terörle mücadelesine ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunun Çataklı, 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki gösterdi. Haziranda 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 16 terör eyleminin engellendiğini belirten Çataklı, sel felaketiyle ilgili de son gelişmeleri paylaştı. Çataklı ayrıca dünkü HDP Kongresinde pankart açma girişimiyle ilgili 6 yakalama ve gözaltı olduğunu açıkladı.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Haziran ayı içerisinde 18 kadın yaşamını yitirdi.

  • Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka’nın da bulunduğu terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır.

  • Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2022 yılı Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir.

  • Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır.

  • (Batı Karadeniz’deki sel olayıyla ilgili) 2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz.

HDP KONGRESİNDEKİ SKANDAL

  • (HDP Kongresinde pankart açma girişimi) Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

  • Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983. Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi.

  • Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN 'İÇ SAVAŞ' İDDİASINA TEPKİ: "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

  • Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil."

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

dasd

Türkiye’de “iç savaş çıkacağı" iddiasında bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekonomik yaşam, sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı.

(İHA-DHA)

Ümit Özdağ'dan ittifak ve oy oranı açıklamasıÜmit Özdağ'dan ittifak ve oy oranı açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?
Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı! Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Altın fiyatları ezber bozdu! Çeyrek ya da tam altın alıyorlar...

Altın fiyatları ezber bozdu! Çeyrek ya da tam altın alıyorlar...

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.