Son dakika: Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiası sonrası İçişleri Bakanlığından açıklama: İç savaş kışkırtıcılığı...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada haziran ayına ilişkin dikkat çeken verileri ve gelişmeleri paylaştı. Türkiye'nin terörle mücadelesine ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunun Çataklı, 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki gösterdi. Haziranda 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 16 terör eyleminin engellendiğini belirten Çataklı, sel felaketiyle ilgili de son gelişmeleri paylaştı. Çataklı ayrıca dünkü HDP Kongresinde pankart açma girişimiyle ilgili 6 yakalama ve gözaltı olduğunu açıkladı.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Haziran ayı içerisinde 18 kadın yaşamını yitirdi.

Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka’nın da bulunduğu terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır.

Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2022 yılı Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır.

(Batı Karadeniz’deki sel olayıyla ilgili) 2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz.

HDP KONGRESİNDEKİ SKANDAL

(HDP Kongresinde pankart açma girişimi) Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983. Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi.

Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN 'İÇ SAVAŞ' İDDİASINA TEPKİ: "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil."

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Türkiye’de “iç savaş çıkacağı" iddiasında bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekonomik yaşam, sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı.

(İHA-DHA)



