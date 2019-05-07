İçişleri: Vali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni başkan belirleninceye kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu’nun 06/05/2019 tarih ve 284488 sayılı kararı kapsamında yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun’un 46’ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

