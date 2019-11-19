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İçişleri ve MSB duyurdu! Teröre ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Şırnak'ta; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist öldürüldü. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri ve MSB duyurdu! Teröre ağır darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE CUDİ VE SİLOPİ SORUMLULARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen üç teröristten birisinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
şırnak terör

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
3 terörist öldürülünce ağır darbe mi vurmuş oluyoruz, bende zannettim ki 20-30 terörist devirdik. Ne günlere kaldık.
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