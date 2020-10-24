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  4. İçişleri’nden kaçak ve sahta alkol açıklaması: “1 Milyon 20 Bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi”

İçişleri’nden kaçak ve sahta alkol açıklaması: “1 Milyon 20 Bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2020 yılında 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonu gerçekleştirildiği, yapılan operasyonlarda 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ve 1 Milyon 20 Bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.İçişleri Bakanlığı son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak 2020 yılına dair sahte ve kaçak alkol konular ilişkin verileri paylaştı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2020 yılında 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonu gerçekleştirildiği, yapılan operasyonlarda 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ve 1 Milyon 20 Bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak 2020 yılına dair sahte ve kaçak alkol konular ilişkin verileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kaçak alkol ve sahte içki konularından yakalanan 100 şüpheliden 40’ının tutuklandığı da açıklamada yer aldı.
Bakanlık açıklamasının devamında, “Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde; İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde ölümlere sebebiyet veren etil alkolün üretildiği ve depolandığı tespit edilen 4 adrese yönelik İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin 585 litre etil, metil alkol, 4 adet damıtma kazanı ve alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Ülke genelinde gerçekleştirilen “Alkol” operasyonu kapsamında etil alkol ve alkollü içki satışı yapılan 3 bin 98 iş yerinde arama ve denetleme yapılmıştır. Emniyet ve jandarma birimlerimizce alkollü içki zehirlenmesi vak’alarının ilk görüldüğü 5 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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