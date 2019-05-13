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İçişleri’nden silah ruhsatı sayılarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 21:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, silah ruhsatlarıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu rakamın sadece geçen yılı değil daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatı sayısı olduğunu açıkladı.İçişleri Bakanlığı, basında çıkan 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlendiğine dair haberleri yalanladı.

İçişleri Bakanlığı, silah ruhsatlarıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu rakamın sadece geçen yılı değil daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatı sayısı olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, basında çıkan 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlendiğine dair haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği cevaba istinaden, bazı haberlerde 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair gerçeği yansıtmayan çarpıtma bilgilere yer verilmektedir. Oysaki soru önergesine verilen cevap açık ve nettir. Önergede ‘Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibariyle 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir’ ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2018 yılında silah ruhsatı yenilenenler de dahil olmak üzere vatandaşlara 26 bin 261’i silah taşıma ruhsatı, 50 bin 924’ü silah bulundurma ruhsatı olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp, her beş yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir.”
Açıklamada, “Birçok kişinin okuduğunda anlayacağı bu ifadeyi söz konusu milletvekili kamuoyuna yansıtırken kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, açık ve net olan rakamları manipüle etmektedir. Ne zaman yapıldığı ve kaynağı belli olmayan bir araştırma ile de ‘kendince doğru’ sandığı bilgileri pekiştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca sayın milletvekili bir vakfın araştırmasına dayandırarak son dört yılda öldürme ve yaralama içeren silahlı şiddet olaylarında yüzde 69 oranında bir artış olduğunu ileri sürmekte ise de emniyet ve jandarma kayıtları dikkate alındığında 2018 yılında 2017 yılına göre silahla öldürme ve yaralanma olaylarında yüzde 14 oranında düşüş olduğu açıkça görülmektedir. Bilindiği üzere silah ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 91/1779 sayılı Yönetmelik hükümleri kapsamında verilmektedir. Daha önce Bakanlığımızda olan silah ruhsatı verilme yetkisi valiliklerimize devredilmiştir” denildi.

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