HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İçiyorsanız derhal bırakın! Kanser riskini yaklaşık üç kat artırıyor

İçiyorsanız derhal bırakın! Kanser riskini yaklaşık üç kat artırıyor

27.08.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay ve kahve hakkında yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, kahve ve çayı sıcak içen kişilerin yemek borusu kanserine yakalanma riskinin 2.8 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

İçiyorsanız derhal bırakın! Kanser riskini yaklaşık üç kat artırıyor

Kahve ve çayı sıcak içen kişilerde yemek borusu kanserine yakalanma riskinin 2.8 kat daha fazla olduğu belirlendi. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank verileri üzerinde yaptıkları incelemelerde kanser riskini mercek altına aldı. Araştırma makalesinin yazarı Dr Stephen Burgess, Telegraph gazetesine verdiği demeçte "İncelediğimiz genetik verilerde yalnızca kahve içmenin değil, zamanda daha fazla çay içmenin de eğilimi artırdığını gördük" dedi.

iStock-943528222

KAHVE YEMEK BORUSU KANSERİNİ TETİKLİYOR

Sputnik'in aktardığına göre, Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bulgular, kahve tüketiminin yemek borusu dışında herhangi bir kanser riskini artırmadığını gösteriyor. Kahve ve çay içme eğilimi en yüksek olan kişilerde yemek borusu kanseri riskinin içmeyenlere göre 2.8 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

SICAKLIKLARI DA SORULDU

Ancak araştırmayı yapan uzmanlar, katılımcılara aynı zamanda kahvelerini 'ılık', 'sıcak', ya da 'çok sıcak' içtikleri soruldu. İçeceklerini ılık tercih edenler, ılık içmeyenlere göre 2,7 kat daha fazla risk altında bulunurken, 'sıcak' içenlerin riskinin 5.5 kata, 'çok sıcak' içenlerin ise 4.1 kata yükseldiği belirtildi. İncelemelerde katılımcıların ne kadar kahve ya da çay içtikleri sorusu sorulmadığı için miktar faktörü değerlendirmeye alınmadı.

iStock-1175086978

'ÇAY İÇMEK ÇOK DAHA İYİ' DEMEK MANTIKSIZ'

Bilim insanlarına göre kanser riskinin artmasına neden olan faktör kahvenin kendisi değil. Gerçek risk faktörünün sıcak içeceklerin boğaza zarar vererek tehlikeli hücrelerin oluşumuna sebep olması olduğu tahmin ediliyor. Dr. Burgess, "Görünüşe göre termal yaralanma en makul hipotez. Bu durum, kahve içmeyen ancak çay içen kişilerde de etki kanıtı görmüş olmamızı açıklıyor. İnsanlara 'kahve yerine çay içmek çok daha iyi' demenin mantıksız olduğu anlaşılıyor" dedi. Çünkü bence bu aslında söylediğimizin tam tersi. Kahve veya kafeinle ilgili herhangi bir riskten ziyade termal yaralanma riski görüyoruz" dedi. Çok yüksek sıcaklıkta kahve içmekten kaçınmak gerektiğini vurgulayan Dr. Burgess, "Boğazınızda bir hasar varmış gibi hissediyorsanız, o zaman bu, durumun farkında olmaya ve incelemeye değer bir şeydir" dedi. (Duvar)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...
Türkiye Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! HSK'dan açıklama geldiTürkiye Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! HSK'dan açıklama geldi
İmamoğlu'ndan Gülşen yorumu! 'Sadece bir kişi istedi diye...'İmamoğlu'ndan Gülşen yorumu! 'Sadece bir kişi istedi diye...'
Anahtar Kelimeler:
kanser Çay kahve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!

Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

İlanı gören önce şaka sandı, sonra isyan etti

İlanı gören önce şaka sandı, sonra isyan etti

İlginizi Çekebilir

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.