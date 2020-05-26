Ickabog: Harry Potter'ın yazarı Rowling yeni çocuk kitabını internetten ücretsiz yayımlayacak

Harry Potter sersinin yazarı J. K. Rowling, yeni bir kitap yayımlayacağını açıkladı.

10 yıl önce yazdığı ve sonra araya giren başka işlerden ötürü rafa kaldırdığı Ickabog adlı öyküyü yayımlayacağını söyleyen Rowling, "Evlere kapanmış çocuklar veya bu zor garip zamanlarda okula giden çocuklar ücretsiz okuyabilsin diye Ickabog'u internetten ücretsiz yayımlamaya karar verdim" dedi.

Rowling yeni öyküsünün hakikat ve gücün kötüye kullanımını işlediğini söyledi:

"Bu fikir 10 yıl önce aklıma geldi ve bugün dünyada olan bitene dair yazdığım bir şey olarak algılanmamalı.

"Bu temalar her dönem geçerlidir, her ülkeye uyarlanabilir."

Bugünden 10 Temmuz'a kadar her hafta kitabın bir veya birkaç bölümü İngiltere saatiyle 15.00'te (TSİ 17.00) internet sitesine yüklenecek.

Rowling çocuklara kitabın illüstrasyonunu yapmalarını da teklif etti. "Bölümler yayınlandıkça size çizim için fikirler vereceğim" diyen Rowling, "Benim fikirlerim sizi kısıtlamasın, hayal gücünüzü serbest bırakın" diye ekledi.

Kitabın basılı halinin Kasım 2020'de kitapçılarda olması hedefleniyor.