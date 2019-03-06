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İçki çaldıkları marketin güvenlik görevlisine biber gazı sıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da marketten 2 şişe alkollü içecek çaldıklarını fark eden güvenlik görevlisini bıçak çekip, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra kaçan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da marketten 2 şişe alkollü içecek çaldıklarını fark eden güvenlik görevlisini bıçak çekip, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra kaçan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Önceki gün Ali Paşa Mahallesi’ndeki markete giren Funda K. (21), eşi Mehmet K. (22) ve kardeşinin eşi Şeyma K. (20), 2 şişe alkollü içeceği alıp, kazaklarının içine sakladı. Marketten çıkacakları sırada güvenlik görevlisi hırsızlığı fark etti. Şüpheliler, kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini önce bıçak çekip, sonra da yüzüne biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. 3 kişi ardın kaçtı. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini belirledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada marketten çalındığı tespit edilen 2 şişe bulundu. Alkollü içeceklerden birinin içildiği belirlendi. Şüphelilerden Mehmet K.’nin geçen hafta yaşanan bıçaklı gasp olayının faili olarak arandığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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