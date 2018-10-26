İçki içerken tartıştığı kuzeni ve arkadaşını bıçakladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre birlikte alkol alan kişiler arasında çıkan kavgada Recep Ö. (38), kuzeni Mahir Ö. (45) ve kavgayı ayırmaya çalışan Hüseyin Y.'yi (36), bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçan Recep Ö., yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde Mahir Ö'ye ait iş makineleri kiralayan firmanın ofisinde meydana geldi. Mahir Ö. ofisinde amcasının oğlu Recep Ö. ve arkadaşı Hüseyin Y. ile birlikte alkol almak için bir araya geldi. İddiaya göre alkolün etkisindeki Mahir Ö. ve Recep Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Ö. üzerinde bulunan bıçakla Mahir Ö.’yü karnından ve bacağından yaraladı. O esnada kavgayı ayırmaya çalışan Hüseyin Y. de sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Recep Ö. olaydan sonra yaya olarak kaçarken, Mahir Ö. ve Hüseyin Y. ise iş yerinden çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin Y. yapılan müdahalenin ardından taburcu olurken, Mahir Ö.'nün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi hakkında arama çalışması başlatan polis ekipleri Recep Ö.'yü olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltı aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.