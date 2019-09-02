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İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

İÇKİ ÜRETİRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ Bartın’da sahte içki üretildiği iddia edilen 4 katlı bir apartmanın son katında imalatta kullanılan kazanların genleşmesi sonucu önce patlama sonra da yangın çıktı.

İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (2)

İÇKİ ÜRETİRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ
Bartın’da sahte içki üretildiği iddia edilen 4 katlı bir apartmanın son katında imalatta kullanılan kazanların genleşmesi sonucu önce patlama sonra da yangın çıktı. Evde imalat yapan 2 kişiden 1'i yaralandı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Demirciler Mahallesindeki 4 katlı Bayraktarlar Apartmanın son katında meydana geldi. İddialara göre evde yaşayan S.B.D (67), C.Y.A (59) evin mutfak bölümünde sahte içki üretmek için düzenekler hazırladı. Sabah içki üretilirken, imalatta kullanılan kazanların genleşmesinden dolayı önce patlama ardından da yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin mutfağında çıkan yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldılar. Evde yaşayan S.B.D ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. C.Y.A ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polislerin evde yaptığı incelemeler sonunda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (2)İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (2)İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (2)İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (2)

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