İçki yasağı - Var desen yok, yok desen var

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ile konuşan Banu Güven, alkol yasağı bilmecesini yazdı.Memleketçe tek bir kişinin yorumuyla uygulamaya sokulan, bahanesi de korona olan kısmi bir içki yasağıyla karşı karşıyayız. Düpedüz fırsatçılık kokan bu yasağı devreye sokup uygulayan, görünüşe göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 17 günlük tam kapanmayla ilgili önlemleri açıklarken Tekel bayileriyle ilgili bir soru üzerine, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" dedi. Bu çok garip bir durumdu çünkü kayıt üzerinde, kararda herhangi bir içki satış yasağı öngörülmüyordu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de durumu özetle "Yasak yok" diye yorumlayınca Tekel bayileri de yasağın ilk günü dükkanlarını açmaya başladı. Telefonda konuştuğum Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Bizim yaptığımız sivil itaatsizlik değil. Sabahtan beri Tekel bayisi arkadaşlardan mesaj yağıyor. Yüzlerce mesaj geldi sabahtan beri. Açılan dükkan olursa polisler gidip kapattırıyor ve tutanak hazırlıyorlar. Genelgede yer almayan bir yasağı uyguluyorlar" diyor.

Bayilere verilen yazıda tam olarak şu ifade yer alıyor: "Cumhurbaşkanımızın yaptığı basın açıklaması sonrasında sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan 'Alkol Satışı Yasağı Tam Kapanma Sürecinde Alkollü İçki Satışı' yapılmayacağı bildirilmiştir". Kim tarafından bildirilmiştir? İşte ona dair bir şey yazmıyor. Halk havaya yazılan, elle tutamayacağınız, gözle göremeyeceğiniz bir yasakla karşı karşıya. Özgür Aybaş, "Cumhurbaşkanının açıklamasına atıfta bulunarak şifahen ilan edilip ferman gibi sunulan bu yasakla kimseye idari para cezası kesilemez" diyor. Kesilecek tüm cezalara da itiraz edeceklerini söylüyor. Peki bayilere verilecek cezalar ne kadar olabilir? Tarife niyete göre değişebiliyor; meblağ sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası olan 3 bin 150 TL’den başlayıp yasaklı saatte içki satışı yapmaya kesilen 320 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Rekabet kurallarını dikkate alan da yok. Açık olan zincir marketler herhangi bir yasak olmadığı için içki satışı da yapabiliyorlar. Aybaş’tan öğrendiğime göre, "henüz içki satılabilirken alalım" diyenler zincir marketlere yılbaşı cirosu yaptırmışlar. Peki Tekel Bayileri neden kapalı? Platform Başkanı Aybaş’a göre, iktidar alkolü seküler yaşam tarzına müdahale için bir enstrüman olarak kullanıyor.