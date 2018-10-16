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İçki yüklü TIR, kamyonete çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, içki yüklü TIR, mola veren 7 kişinin yol kenarına park ettiği kamyonete arkadan çarptı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, içki yüklü TIR, mola veren 7 kişinin yol kenarına park ettiği kamyonete arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Ali Durdu (62) ile kamyonettekilerden Ümran Toprak (33) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Uşak- İzmir yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Konya'dan İzmir yönüne 35 TEV 62 plakalı kamyonetle giden 7 kişi, mola için araçlarını yol kenarında durdurdu. Mola verenler inmeye başladığı sırada aynı yöne giden Ali Durdu'nun kullandığı 06 YA 4913 plakalı içki yüklü TIR, kamyonete arkadan çarptı. Kamyonetten inen 6 kişi, kazadan son anda kurtuldu. Araçtan inemeyen Ümran Toprak ile TIR sürücüsü Ali Durdu ise hafif yaralandı. TIR şarampole, kamyonet ise yola devrildi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. TIR'dan yola saçılıp, kırılan içki şişelerine ait parçalar, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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