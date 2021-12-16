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İçkiler sahte, ölümler gerçek! Sahte içki kabusu artarak sürüyor

16.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki nedeniyle Antalya, Erzincan, Kahramanmaraş, İstanbul, Mersin Gaziantep, Sivas ve Yalova'dan ölüm haberleri geldi. Ekiplerin yaptıkları yoğun denetimlere rağmen şu ana kadar 25 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

İçkiler sahte, ölümler gerçek! Sahte içki kabusu artarak sürüyor

Ekiplerin yaptıkları yoğun denetimlere rağmen şu ana kadar 25 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın yeni yıl öncesi sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı “Zehir” adlı operasyonda şu ana kadar 54 bin 702 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

ANTALYA

Manavgat'ta 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasındaki 1 aylık süreçte değişik mahallelerde ikamet eden 8 kişi, ev yapımı alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.H.K., G.Ö. ve M.Y. isimli 3 kişi yaşamını yitirirken, E.Ö., E.T., H.S. ve A.Ç.'nin entübe edildiği, 1 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi. Diğer yandan ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilenlerden A.Ç.'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ERZİNCAN

Erzincan'da yılbaşı öncesi sahte içki yüzünden 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'ten 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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KAHRAMANMARAŞ

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Aytekin Karagenç (65), Şahin Büyüksakallı (55) ve Abdullah Çam adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden Ali Kalaycı'da kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

MERSİN

Mersin'de sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise tedavi altındı.

SİVAS

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde metil alkolden üretilmiş sahte rakı içen 2 kişi birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Aynı rakıdan içen 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sahte rakı üreten 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İSTANBUL

İstanbul'da da sahte içki faciası devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

YALOVA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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EMNİYET EKİPLERİNİN SAHTE İÇKİYE KARŞI ÜLKE GENELİNDE BAŞLATTIĞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan “Zehir” operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 54 bin 702 litre sahte/kaçak alkollü içki, 10 bin 240 adet etiket, 102 adet sahte bandrol, 260 şişe alkol aroması ele geçirildi. Yakalama, arama ve gözaltı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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(İHA)

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