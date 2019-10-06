HABER

İçkileri çöpe atmış gibi yapıp çalmakla suçlanan bar çalışanları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştıkları otelde alkollü içecekleri çöpe atarak çalmak istediği öne sürülen 3 bar çalışanı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalıştıkları otelde alkollü içecekleri çöpe atarak çalmak istediği öne sürülen 3 bar çalışanı jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otelin bar kısmında alkollü içkilerin çok fazla tüketilmesi otel yöneticilerinin dikkatini çekti. Bar kısmını takibe alan otel yöneticileri, garson olarak çalışan B.K.'nin alkol şişelerini çöp kovasına attığını görünce durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Otele gelen jandarma ekipleri, çöpleri atmaya götüren B.K.'yi durdurarak yaptıkları aramada çöplerin içinde 12 şişe alkollü içecek buldu.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDILAR

Garson B.K., bu işi yapmasını bar şefi E.S. ve barmen N.A.'nın istediğini, içkileri alıp çöpe bırakması konusunda baskı yaptıklarını iddia etti. B.K.'nin ifadesi üzerine E.S. ve N.A. da yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Alevler iki evi kül ettiAlevler iki evi kül etti
Fırındaki sadaka kutusunu çaldıFırındaki sadaka kutusunu çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Tam 21 yıldır bir çocuğun akciğerleri ile nefes alıyor

Türkiye ve dünyada ilk kişi!

Düzce'de otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.