İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik Almanya'da satışa sunuldu

Bilekliğin mimarı, Almanya'da Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi gören 25 yaşındaki Kim Eisenmann.

Eisenmann, tanıdığı bir kişinin içkisine ilaç konulması sonrası cinsel saldırıya uğramasının ardından Xantus Drinkcheck adlı bilekliği tasarlamaya karar vermiş.

Geçen yaz Eisenmann, arkadaşlarıyla bir festivale gitti. Bir gün sonra, arkadaş çevresinden tanıdığı bir kadının, şehrin parkında yaralı ve çıplak bir halde bulunduğunu öğrendi.

Polis, bu kişiye tecavüz edildiğini açıkladı.

Eisenmann, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Bu, partnerim Sven Hauser ve beni, bu tür ilaçların kötü olduğuna ve onlardan korunmak için birşeyler yapılması gerektiği düşüncesine itti" diyor ve ekliyor:

"Bazı araştırmalar yapmaya başladık. Bazı ürünler olduğunu duyduk ama gerçekten yardımcı olabilecek bir şey yoktu. Bu ürünü geliştirmeye böyle başladık."

Xantus'un kurucularından biri olan Kim Eisenmann, olayın ardından bilekliği belirli bir ilaç üzerinde test etmeye başladı.

Söz konusu ilaç, kullanan kişide coşku yaratan yasa dışı bir ilaç ancak yüksek dozda alındığında baş dönmesine ve uyku sersemliğine yol açıyor ve alkolle karıştığında ölümcül olabiliyor.