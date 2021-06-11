İclal Aydın’ın son hali herkesi şaşırttı! İclal Aydın verdiği kilolardan kurtuldu, eski halinden eser kalmadı!

Aldığı kilolarla gündeme gelen İclal Aydın, sıkı bir diyet programı ile resmen eridi! Kısa bir sürede kilolarından kurtulan İclal Aydın, resmen düşman çatlattı. Başarılı oyuncu Aydın, sosyal medya paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte güzel oyuncunun son hali…

İclal Aydın iğne ipliğe döndü!

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan 'Egenin Hamsisi' adlı dizi rol alarak ekranlara gelen oyuncu İclal Aydın adlı kilolar ile dikkat çekmişti.

Başarılı oyuncu ve yazar bir açıklamasında o dönem kullandığı bazı ilaçlardan dolayı kısa sürede bu kiloları aldığını ifade etmişti.

Hiç pes etmedi Aldığı kilolar ile magazin gündeminde yer eden ünlü oyuncu 3 aylık sıkı bir diyet programı yaparak eski formuna geri kavuştu.

Sosyal medya hesabından bir anda fit halini hayranları ile paylaşan Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı.

Kısa süre içinde verdiği kilolar ile göz kamaştıran Aydın, hiç pes etmediğini ve diyetini hep sıkı tuttuğunu belirtmişti.

Aynı zamanda başarılı bir yazar Geçtiğimiz hafta yazar kimliği ile sevenleri ile bir imza gününde buluşan Aydın, heyecanını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dile getirdi.