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iCloud drive giriş nasıl yapılır? iCloud drive güncelleme ve geri yükleme adımları nelerdir?

12.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iCloud Drive sayesinde iPhone, iPad, MacBook, iPod Touch ve Windows PC üzerindeki tüm belgelere güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tüm aygıtlarınızda dosyalarınızı güncel tutmaya yarayan iCloud Drive, geri yükleme imkanı da sunar. iCloud drive güncelleme ve geri yükleme adımları nelerdir?

iCloud drive giriş nasıl yapılır? iCloud drive güncelleme ve geri yükleme adımları nelerdir?

İçindekiler

  • iCloud Drive nasıl giriş yapılır?
  • iCloud Drive güncelleme nasıl yapılır?
  • iCloud Drive geri yükleme adımları nelerdir?

Aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız ile kolay bir şekilde dosya ve klasör paylaşmanız için iCloud Drive kurtarıcınız olur. iCloud Drive girişi ile birçok hizmetten yararlanma imkanınız bulunur. iCloud Drive' a nasıl giriş, güncelleme ve geri yükleme yapılacağına göz atabilirsiniz.

iCloud Drive nasıl giriş yapılır?

iCloud Drive giriş için öncelikle iCloud'a giriş yapmış olmanız gerekir. Bunun için tüm aygıtlarınız üzerinden Apple kimliği ile giriş yapabilirsiniz. Apple kimliği ile iCloud'a giriş yaptıktan sonra iCloud Drive girişi için herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Buradaki dosyalarınıza farklı yollar ile erişmeniz mümkün olur.

MacBook üzerinden iCloud Drive girişi

iCloud Drive'a Mac üzerindeki Finder'dan erişebilir, kolayca giriş yapabilirsiniz. Masaüstü ve belgeler klasörlerini iCloud Drive'a ekleyerek bu klasörlerde yer alan tüm dosyalara diğer Apple cihazlarınızdan erişebilirsiniz. iCloud Drive girişi için Mac'inizde iCloud girişinin yapılmış olması yeterlidir.

iPhone, iPad veya iPod Touch üzerinden iCloud Drive girişi

iPhone, iPad veya iPod Touch'ınızda iOS 11 veya sonraki bir sürüm yüklü ise iCloud Drive'a Dosyalar uygulamasından erişebilirsiniz. Bu cihazlarınızda iCloud girişinin yapılmış olması iCloud Drive dosyalarına erişme için yeterli olur.

iCloud.com üzerinden iCloud Drive girişi

iCloud.com' a girdikten sonra iCloud hesabınız ile giriş yapmanız gerekir. Ardından bu site üzerinden iCloud Drive'ı açarak dosyalarınıza kolayca erişebilirsiniz.

iCloud Drive güncelleme nasıl yapılır?

iCloud Drive güncelleme işlemleri, geri yükleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. iCloud yedeklemelerini güncel bir şekilde yaparak iCloud Drive güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz. Yedekleme için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Wi-Fi bağlantısı kurarak cihazın ayarlar bölümüne girin.
  • Ayarlar bölümünde bulunan 'Adınız' kısmına tıklayın.
  • Açılan menü üzerinden iCloud’u seçin.
  • Karşınıza çıkan yedekleme işlemlerini takip ederek iCloud Drive'ı güncel tutabilirsinz.

Dilerseniz iCloud yedekleme seçeneğini açık hale getirip yedekleme işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayabilir, iCloud Drive çalışmıyor sorununu geride bırakabilirsiniz.

iCloud Drive geri yükleme adımları nelerdir?

iCloud Drive geri yükleme için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Apple kimliği bilgileri ile iCloud’a giriş yapın.
  • Aygıtınızın Ayarlar bölümünden yedekleme tarihlerini inceleyin.
  • Yedekleme boyutlarını göz önünde bulundurarak uygun olanı belirleyin.
  • Belirlediğiniz yedeklemeyi seçtikten sonra 'Geri Yükleme' butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.


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