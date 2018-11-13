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iCloud fiyatları uçtu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2018 10:41 | Son Güncelleme

Apple Türkiye zamlara doyamadı! Önce cihaz ve aksesuar daha sonra da App Store’daki uygulama ve oyunlara zam yapan Apple, şimdi de iCloud fiyatları için bir “güncelleme” yaptığını açıkladı.

iCloud fiyatları uçtu!

İşte yeni iCloud fiyatları!

Apple, Türkiye’de zam yapmayı en çok seven firma olarak damgalanmış durumda. Geçtiğimiz aylarda ürün ve aksesuarların fiyatlarını ciddi anlamda arttıran Apple, birkaç gün önce de App Store‘daki uygulama ve oyun fiyatlarına arttırmıştı. Cupertinolu zamı seven firma şimdi de iCloud fiyatları için bir güncelleme yaptı.

Gece operasyonu olarak da tabir edebileceğimiz bu zam dalgası, kullanıcılara Türkiye saati ile gece 03:00 sularında mail yolu ile başlatıldı.

Apple’ın gönderdiği mailde;

“Aralık ayından itibaren iCloud saklama alanı planınızın fiyatı değişecek. Aylık 3,99 TL olan 50 GB planınızın fiyatı aylık 6,49 TL olacak. Planınız otomatik olarak bu fiyattan yenilenecek.” ifadeleri yer alıyor.

Tabii bu fiyatlar alan arttıkça artıyor. 2 TB alanın eski fiyatı 39,99 TL iken zamlı fiyatı tam 64,99 TL oldu. Amerika’da 9.99 dolar yani 54,99 TL olan bu alanın fiyatının Türkiye’de neden 64,99 TL olduğu merak konusu.

Basit bir hesapla App Store kimliğinizi Türkiye yerine Amerika yaparsanız uygulama, oyun ve hizmet alışverişlerinizde 10 TL daha karlı çıkıyorsunuz. İlerleyen günlerde Apple ID’nizin bölgesini nasıl değiştireceğinizi anlatacağı.

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Anahtar Kelimeler:
iCloud Apple teknoloji

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