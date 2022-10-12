iCloud hesabına giriş yap: Apple hesabı ile iCloud'a nasıl giriş yapılır?

Fotoğraflar, dosyalar, parolalar, notlar ve diğer verileri bulutta depolayan iCloud; Apple kullanıcılarına özel bir hizmettir. Tüm aygıtlarınızdan giriş yaparak erişebileceğiniz verileriniz bu sistem sayesinden güvende kalır. Apple hesabı ile kolayca giriş yapabileceğiniz iCloud, cihazlara göre farklı giriş basamaklarını beraberinde getirir.

Apple hesabı ile iCloud girişi

Apple servislerine erişmeye yarayan Apple hesabı ile iCloud girişi de mümkündür. iCloud hizmetlerinin farklı aygıtlar üzerinden kolay erişimini sağlayan Apple hesabı, benzer giriş adımları ile aktif olarak kullanılabilir. iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, Apple Tv ve diğer aygıtlar üzerinden Apple hesabı ile nasıl iCloud girişi yapacağınıza hemen göz atabilirsiniz.

iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden iCloud'a giriş nasıl yapılır?

Apple iCloud giriş yapmak için iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden şu adımlar takip edilmelidir:

Ayarlar uygulamasına girin

'Aygıtınıza giriş yapın' seçeneğine dokunun

Apple hesabınızın kimlik ve parola bilgilerini girin

Aygıtınıza gönderilen 6 basamaklı doğrulama kodunu girin

Güvenlik kodunun onaylanmasının ardından iCloud'a güvenle giriş yapabilirsiniz.

iPhone üzerinden bu adımların ardından iCloud kişiler giriş yaparak kişilerinize de kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Böylece iCloud üzerinde kayıtlı olan kişilere farklı aygıtlar üzerinden zahmetsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

MacBook üzerinden iCloud'a giriş nasıl yapılır?

MacBook üzerinden Apple hesabı ile iCloud giriş yap adımları şunlardır:

Apple menüsünü açın

'Sistem tercihleri' seçeneğine tıklayın

Giriş yap butonuna tıklayıp Apple hesabınızın kimlik ve parola bilgilerini girin

Güvenlik sistemi aktifse istenilen güvenlik kodunu telefonunuzdan kontrol ederek girin

Doğru ve eksiksiz hesap bilgileri ile iCloud'a giriş yapabilirsiniz.

Apple TV üzerinden iCloud'a giriş nasıl yapılır?

Apple TV üzerinden iCloud hesabı giriş adımlarına aşağıda göz atabilirsiniz:

Ana ekran üzerinden Ayarlar uygulamasını açın

Ayarlar uygulamasının içindeki 'Kullanıcılar ve Hesaplar' seçeneğine tıklayın

'Yeni Hesap' butonuna tıklayın

'Yeni Giriş' ögesini seçerek karşınıza çıkan yönergeleri takip edin

Apple hesabınızın kimlik ve parola bilgileri ile iCloud'a başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

Diğer aygıtlar üzerinden iCloud'a giriş nasıl yapılır?

Diğer aygıtlarda iCloud'a giriş yapmak için tarayıcı üzerinden iCloud.com adresine gitmeniz gerekir. Bu adres üzerinden iCloud mail giriş bilgileri ile iCloud'a kolayca erişim sağlamanız mümkün olur. Bu sayede diğer aygıtlardan da iCloud drive giriş yaparak fotoğraf, video ve diğer verilerinize ulaşabilirsiniz.



