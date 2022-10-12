iCloud hesabına giriş yap: Apple hesabı ile iCloud'a nasıl giriş yapılır?

Fotoğraflar, dosyalar, parolalar, notlar ve diğer verileri bulutta depolayan iCloud; Apple kullanıcılarına özel bir hizmettir. Tüm aygıtlarınızdan giriş yaparak erişebileceğiniz verileriniz bu sistem sayesinden güvende kalır. Apple hesabı ile kolayca giriş yapabileceğiniz iCloud, cihazlara göre farklı giriş basamaklarını beraberinde getirir.
Apple servislerine erişmeye yarayan Apple hesabı ile iCloud girişi de mümkündür. iCloud hizmetlerinin farklı aygıtlar üzerinden kolay erişimini sağlayan Apple hesabı, benzer giriş adımları ile aktif olarak kullanılabilir. iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, Apple Tv ve diğer aygıtlar üzerinden Apple hesabı ile nasıl iCloud girişi yapacağınıza hemen göz atabilirsiniz.
Apple iCloud giriş yapmak için iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden şu adımlar takip edilmelidir:
iPhone üzerinden bu adımların ardından iCloud kişiler giriş yaparak kişilerinize de kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Böylece iCloud üzerinde kayıtlı olan kişilere farklı aygıtlar üzerinden zahmetsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.
MacBook üzerinden Apple hesabı ile iCloud giriş yap adımları şunlardır:
Apple TV üzerinden iCloud hesabı giriş adımlarına aşağıda göz atabilirsiniz:
Diğer aygıtlarda iCloud'a giriş yapmak için tarayıcı üzerinden iCloud.com adresine gitmeniz gerekir. Bu adres üzerinden iCloud mail giriş bilgileri ile iCloud'a kolayca erişim sağlamanız mümkün olur. Bu sayede diğer aygıtlardan da iCloud drive giriş yaparak fotoğraf, video ve diğer verilerinize ulaşabilirsiniz.
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