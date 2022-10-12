HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iCloud hesabına giriş yap: Apple hesabı ile iCloud'a nasıl giriş yapılır?

iCloud hesabına giriş yap: Apple hesabı ile iCloud'a nasıl giriş yapılır?

12.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple işletim sistemine sahip cihazları kullananlar için önem arz eden iCloud, bir çeşit depolama alanı olarak bilinir. Fotoğraflarınızdan kayıtlı parolalarınıza kadar birçok veriyi içerisinde barındıran iCloud' a Apple hesabı ile giriş yapılabilir. iCloud giriş nasıl yapılır?

iCloud hesabına giriş yap: Apple hesabı ile iCloud'a nasıl giriş yapılır?

Fotoğraflar, dosyalar, parolalar, notlar ve diğer verileri bulutta depolayan iCloud; Apple kullanıcılarına özel bir hizmettir. Tüm aygıtlarınızdan giriş yaparak erişebileceğiniz verileriniz bu sistem sayesinden güvende kalır. Apple hesabı ile kolayca giriş yapabileceğiniz iCloud, cihazlara göre farklı giriş basamaklarını beraberinde getirir.

Apple hesabı ile iCloud girişi

Apple servislerine erişmeye yarayan Apple hesabı ile iCloud girişi de mümkündür. iCloud hizmetlerinin farklı aygıtlar üzerinden kolay erişimini sağlayan Apple hesabı, benzer giriş adımları ile aktif olarak kullanılabilir. iPhone, iPad, iPod Touch, Mac, Apple Tv ve diğer aygıtlar üzerinden Apple hesabı ile nasıl iCloud girişi yapacağınıza hemen göz atabilirsiniz.

iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden iCloud'a giriş nasıl yapılır?

Apple iCloud giriş yapmak için iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden şu adımlar takip edilmelidir:

  • Ayarlar uygulamasına girin
  • 'Aygıtınıza giriş yapın' seçeneğine dokunun
  • Apple hesabınızın kimlik ve parola bilgilerini girin
  • Aygıtınıza gönderilen 6 basamaklı doğrulama kodunu girin
  • Güvenlik kodunun onaylanmasının ardından iCloud'a güvenle giriş yapabilirsiniz.

iPhone üzerinden bu adımların ardından iCloud kişiler giriş yaparak kişilerinize de kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Böylece iCloud üzerinde kayıtlı olan kişilere farklı aygıtlar üzerinden zahmetsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

MacBook üzerinden iCloud'a giriş nasıl yapılır?

MacBook üzerinden Apple hesabı ile iCloud giriş yap adımları şunlardır:

  • Apple menüsünü açın
  • 'Sistem tercihleri' seçeneğine tıklayın
  • Giriş yap butonuna tıklayıp Apple hesabınızın kimlik ve parola bilgilerini girin
  • Güvenlik sistemi aktifse istenilen güvenlik kodunu telefonunuzdan kontrol ederek girin
  • Doğru ve eksiksiz hesap bilgileri ile iCloud'a giriş yapabilirsiniz.

Apple TV üzerinden iCloud'a giriş nasıl yapılır?

Apple TV üzerinden iCloud hesabı giriş adımlarına aşağıda göz atabilirsiniz:

  • Ana ekran üzerinden Ayarlar uygulamasını açın
  • Ayarlar uygulamasının içindeki 'Kullanıcılar ve Hesaplar' seçeneğine tıklayın
  • 'Yeni Hesap' butonuna tıklayın
  • 'Yeni Giriş' ögesini seçerek karşınıza çıkan yönergeleri takip edin
  • Apple hesabınızın kimlik ve parola bilgileri ile iCloud'a başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

Diğer aygıtlar üzerinden iCloud'a giriş nasıl yapılır?

Diğer aygıtlarda iCloud'a giriş yapmak için tarayıcı üzerinden iCloud.com adresine gitmeniz gerekir. Bu adres üzerinden iCloud mail giriş bilgileri ile iCloud'a kolayca erişim sağlamanız mümkün olur. Bu sayede diğer aygıtlardan da iCloud drive giriş yaparak fotoğraf, video ve diğer verilerinize ulaşabilirsiniz.

iCloud fotoğraf yedekleme: iCloud fotoğraf yedekleme nasıl yapılır?iCloud fotoğraf yedekleme: iCloud fotoğraf yedekleme nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor! Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor!
Büyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem olduBüyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem oldu
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldıMehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı
Anahtar Kelimeler:
icloud giriş icloud giriş yap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.