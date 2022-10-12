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iCloud ne işe yarar, nasıl kullanılır? iCloud nedir?

12.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişmiş bir bulut depolama sistemi olarak bilinen iCloud, Apple kullanıcılarına sunulan bir ayrıcalık olarak gözler önüne seriliyor. İlk kez Apple cihazı kullanmaya başlayacaklar tarafından merak konusu olan iCloud, birçok soruyu da beraberinde getiriyor. iCloud ne işe yarar, nasıl kullanılır?

iCloud ne işe yarar, nasıl kullanılır? iCloud nedir?

İçindekiler

  • iCloud nedir?
  • iCloud ne işe yarar?
  • iCloud yedekleme nasıl yapılır?
  • iCloud nasıl kullanılır?
  • iCloud hesabı nasıl açılır?
  • iCloud giriş nasıl yapılır?
  • iCloud hesabı ücretli mi?

Verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan iCloud; aynı zamanda güncel kalmalarına da imkan tanır. Apple aygıtlarınızdaki fotoğraf, video, şifre, not ve diğer bilgilerinize kolay erişim için ihtiyacınız olan iCloud nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır öğrenmek istiyorsanız detaylara hemen göz atabilirsiniz.

iCloud nedir?

iCloud; Apple aygıtlarınızdaki fotoğraflarınız, videolarınız, çeşitkli dosyalarınız, yedeklemeleriniz gibi önemli bilgilerinizi güvende ve güncel tutmanıza yardımcı olan bir bulut sistemidir. Bu bilgileri tüm aygıtlarınızda kullanılabilir kılan iCloud, her Apple aygıtında yerleşik olarak bulunur.

iCloud hesap açma: Yeni bir Apple kimliği oluşturarak iCloud hesap açma nasıl yapılır?iCloud hesap açma: Yeni bir Apple kimliği oluşturarak iCloud hesap açma nasıl yapılır?

iCloud ne işe yarar?

iCloud; tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı her zaman kullanabileceğiniz bir sistem oluşturur. Fotoğraflarınızı Mac, iOS aygıtları, iPadOS aygıtları, Apple TV ve iCloud.com‘da güncel tutmaya yarar. Ayrıca 'Fotoğraflar' uygulaması üzerinde yapacağınız düzenlemeler de her aygıtta otomatik olarak güncellenir. Fotoğraf ve videolarınızın yanı sıra tüm dosyalarınızı da iCloud Drive’da güvenli tutmaya yarar. Apple aygıtlarınızdaki dosyalarınızı iCloud Drive üzerinde güvenle saklayıp ve düzenleme imkanı sunar. Bu dosyalara iCloud sayesinde tüm aygıtlarınızda ve iCloud.com’da erişebilir ve bu dosyaları özel bir bağlantıyla paylaşabilirsiniz.

Ayrıca Safari‘deki yer işaretleri ve okuma listeleri, diğer aygıtlarınızda açık olan web sayfaları, parolalarınız ve kredi kartı bilgileriniz de iCloud sayesinde ile kayıtlı ve güncel tutulur.

iCloud giriş yap: Apple hesabı ile iCloud'a nasıl giriş yapılır?iCloud giriş yap: Apple hesabı ile iCloud'a nasıl giriş yapılır?

Yeni bir Apple cihazı satın aldığınızda eski cihazınızdaki verileri yeni cihazınıza aktarmak için iCloud'a ihtiyacınız olur. iCloud yedekleme ve geri yükleme imkanları sayesinde tüm verilerinizi farklı bir cihaza kolayca aktarabilme fırsatı sunar.

iCloud yedekleme nasıl yapılır?

iCloud yedekleme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Apple aygıtınızın 'Ayarlar' bölümünden 'Adınız' sekmesine tıklayın.
  • 'iCloud' sekmesini takip ederek 'iCloud Yedekleme' bölümüne gidin.
  • iCloud Yedekleme’yi açın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın, kilitli ve Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
  • Otomatik yedeklemeyi tercih etmiyorsanız elle yedekleme için 'Şimdi Yedekle' seçeneğine tıklayın.Dilerseniz otomatik yedeklemeyi tercih ederek verilerinizin her gün otomatik olarak yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.

iCloud nasıl kullanılır?

iCloud temel özellikleri öğrenildikten sonra kullanma aşamasına geçilebilir. iCloud' u kullanmak için hesap açılması ve oluşturulan hesap ile giriş yapılması gerekir. Aygıtınızda iCloud hesabı açıp giriş yaptıktan sonra otomatik olarak açık olan bazı uygulamalar iCloud saklama alanı içerisinde yedeklenmeye başlar.

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iCloud hesabı nasıl açılır?

iCloud hesabı açmanız için Apple Kimliği oluşturmanız gerekir. Cihazınızın Ayarlar uygulamasından 'Apple Kimliği Yarat' sekmesine giderek kolay bir şekilde Apple Kimliği oluşturabilir, bu kimlik bilgileri ile iCloud hesabına giriş yapabilirsiniz. Doğum günü tarihi, e-posta adresi, ad ve soyad bilgileri ile Apple Kimliği oluşturmanız mümkündür. Dilerseniz mevcut e-posta adresi ile dilerseniz de yeni bir iCloud e-posta adresi alarak hesabınızı açabilirsiniz.

iCloud giriş nasıl yapılır?

Web tarayıcısı üzerinden iCloud’a giriş yapmak için iCloud.com’da hesap bilgilerinizi girmeniz yeterli olur. Apple aygıtlarınızda iCloud girişi için ise Ayarlar uygulamasından iCloud hesabınıza doğru ve eksiksiz bilgiler ile giriş yapmanız gerekir.

iCloud hesabı ücretli mi?

iCloud'u yeni kullanmaya başlayan her Apple kullanıcısına 5 GB ücretsiz saklama alanı sunulur. Bu alanı dilediğiniz süre boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Daha fazla saklama alanı ve özel hizmetler için ise belirli bir ücret talep edilir.

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