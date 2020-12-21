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iCloud nedir? Ne işe yarar?

21.12.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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iCloud nedir? Ne işe yarar?

1 milyara yakın kullanıcı tarafından aktif biçimde kullanılan iCloud nedir merak edilen bir konudur. Geniş bir depolama alanı sağlayan iCloud için yedekleme işleminin nasıl yapılacağı gibi tüm soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tüm verileri güvenli bir şekilde saklayan iCloud, Apple’ın üretimini yaptığı tüm cihazlarla entegre biçimde dosyaların güncel kalmasını sağlar. Birçok kolay çözüm yolu sunan iCloud sayesinde yedekleme işlemi yapmak ve fotoğraf indirmek de çok kolaydır. Birkaç dakika içinde bir hesap açarak fotoğraf ve videolarınızı güvenle saklayabilirsiniz.

iCloud Nedir?

iCloud 6 Haziran 2011 yılında WWDC’de tanıtılmıştır. O zamandan beri kullanıcılar için büyük bir kurtarıcı olur. Yıllardır hizmet veren iCloud memnuniyetle kullanılır.

iCloud, verilerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı sağlayan bir bulut depolama servisidir. İçerikleri güvenle saklar ve uygulamaları tüm iOS cihazlarda (iPhone, iPod Touch, iPad gibi Apple cihazları) güncel tutar. iCloud sayesinde resimler, dosyalar, notlar ve daha fazlasına her yerden erişilebilir. Fotoğraflar, notlar, e-posta gibi sık kullanılan uygulamalara web üzerinden erişimi sağlar. Böylelikle tüm dijital varlıklara her yerden ulaşma imkanı bulabilirsiniz. Üstelik bu işlemi yapmak çok kolaydır. iCloud 5 GB ücretsiz depolama hakkı sunar. Eğer isterseniz ücretli bir şekilde daha fazla depolama alanı da ekleyebilirsiniz.

iCloud Ne İşe Yarar?

iCloud cihazları kolayca yedekleme imkanı sunar. iCloud ile hesaba bağlı tüm cihazları otomatik veya manuel şekilde yedeklemek mümkündür. Bu yedekler istenen cihazdan yönetilebilir. Böylece yeni bir cihaz aldığınızda yedekleri yeni cihaza aktarma kolaylığı sunar. iCloud sayesinde telefona veda etseniz de anılarınıza veda etmeye gerek kalmaz.

Kişiler, takvim, yer imleri, notlar gibi önemli bilgilerin otomatik senkronize edilmesini ve diğer iOS tabanlı cihazlara aktarılmasını sağlar.

Apple marka iCloud yüklü bir cihaz bu servise kaybedildiğinde cihazı takip etmek çok kolaydır. Kitlemek ve tüm verileri silmek için cihazda yer alan “Bul” uygulaması kullanılabilir. Bunun yanında istenilen kişilerle konum paylaşma imkanı da sunar.

iCloud fotoğrafları da eşzamanlı olarak saklanabilir. Fotoğraf Yayını (Photo Stream) özelliğiyle çekilen fotoğrafların anında iCloud’a aktarılması ve böylece fotoğrafların tüm cihazlarda eşzamanlı kaydedilmesi çok işe yarayan özelliklerden biridir.

iCloud tarayıcı özelleştirme olanağı sağlar. Safari tarayıcısı sayesinde iCloud sekmelerini, yer işaretlerini ve okuma listelerini özelleştirmek mümkündür. iCloud sekmesi üzerinden kaydedilen makaleleri çevrim dışıyken bile sonradan okuma fırsatı sağlar. Böylelikle araştırmalar yaparken kaydedilen tüm makale ve web sayfalarını tüm cihazlardan pratik bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

iCloud Hesabı Nasıl Açılır?

iOS işletim sistemi kullanılan cihazlara yeni bir uygulama yüklemek, bu cihazlarda yedekleme işlemlerini kolayca yapabilmek ve iPhone’mu bul özelliğini kullanmak için öncelikle yapmanız gereken iCloud hesabı açmaktır. iCloud hesabı açma işlemi aslında çok basittir.

Öncelikle ayarlar ve iCloud kısmına girilir. Bu kısımdan Apple kimliği yarat seçeneğine tıklanır.

Bu kısımdan sonra gelen ekrandan e-posta kısmına girilmelidir. Bu aşamada var olan bir e-posta adresini yazmak gerekir. Eğer e-posta adresiniz yoksa yeni bir Gmail hesabı oluşturabilirsiniz.

Daha sonra güvenlik amacıyla parola oluşturmak gerekir. Bu parola 8 karakterli olmalıdır. Bu karakterler içerisinde bir büyük harf, bir küçük harf ve en az bir tane de sayı olmalıdır. Böylece güvenlik ve kötü amaçlı kullanımın engellenmesi sağlanır.

Son olarak ise gizli bir soru ve yanıt yazılır. Bu işlem parola unutulduğu takdirde hesabı kurtarmaya yarar. Bu işlemden sonra doğum tarihi girilir. Kredi kartı alanına ise kart tipi kısmında hiçbiri seçeneği seçilmelidir. Ardından Apple kimliği yarat diyerek mail doğrulaması yapılır. Mail adresinize girerek Apple’dan gelen maili açıp doğrulama yapabilirsiniz. Sonunda iCloud giriş yapmak için hazır olur.

iCloud Yedekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

iCloud cihazlarınızı kolayca yedekleme imkanı sunan bir bulut sistemidir. iCloud yedekleme ile basit bir şekilde yedekleme işlemi yapılabilir. Bu yedeklemeyle uygulama verileri, aygıt ayarları, ana ekran ve uygulamaların düzeni, iMessage, SMS ve MMS mesajları, iPhone, iPad ve iPod Touch'daki fotoğraflar ve videolar, Apple servislerinden edinilen müzikler, filmler, TV şovları, uygulamalar ve kitaplar gibi içeriklerin yer aldığı satın alma geçmişi ve zil sesleri yedeklenebilir. Aşağıda yer alan adımlarla yedekleme işlemini kolayca yapabilirsiniz.

  • İlk olarak aygıtla kablosuz bir ağa bağlanılır.
  • Daha sonra ayarlar kısmının en üstünde isim bulunan sekmeden iCloud’a giriş yapılır.
  • Son olarak ise iCloud yedeklemeleri açılır ve “Şimdi Yedekle” seçeneğine tıklanır. Ayrıca bu kısmın altından son yapılan başarılı yedeklemeleri ve bu yedeklemelerin zamanını görmek mümkündür.
  • Ayrıca iCloud’da yedeklemek istenilen uygulamaları düzenlemek mümkündür. Düzenleme kısmı da yedeklemeyle aynı menüde bulunur.
  • iCloud Fotoğraflarını ve Videolarını İndirme
  • iCloud ile ilgili en çok merak edilenlerden biri fotoğraf indirme işleminin nasıl gerçekleşeceğidir. iCloud fotoğrafları indirme özelliğiyle, herhangi bir aygıta fotoğrafların ve videoların bir kopyasını indirmek mümkündür. iCloud.com'dan fotoğraflarınızın ve videolarınızın kopyalarını kaydetmek için:
  • Öncelikle iCloud.com'da “Fotoğraflar”a tıklanır.
  • Daha sonra ise “Seç”e tıklanır, ardından bir fotoğrafa veya videoya dokunulur. Birden çok fotoğraf veya video seçmek için birden fazla öğeye dokunulması gerekir. Arşivin tamamını seçmek için “Tümünü Seç”i işaretleyebilirsiniz.
  • Sonrasında ise “Daha Fazla” tıklanır.
  • Son olarak “İndir” seçilir. Böylece işlemi tamamlayabilirsiniz.

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