iCloud şifremi unuttum: Apple iCloud hesabımın şifresini unuttum, ne yapabilirim?

Her Apple kullanıcısının sahip olduğu iCloud hesabı, verilere erişim açısından önem arz eder. Farklı aygıtlar üzerinden Apple iCloud şifresi ile saklanan tüm verilere erişme kolaylığı sunulur. iCloud şifremi unuttum diyorsanız şifreniz olmadan verilerine ulaşamayacağınızı ve cihazınızın kilitlenebileceğini bilmeniz gerekir. iCloud mail şifremi unuttum peki ne yapabilirim?

Unutulan iCloud şifresi nasıl değiştirilir?

Unutulan iCloud şifresini değiştirmek için öncelikle icloud.com adresine girmeniz gerekir. iCloud'a giriş yapma ekranını açtıktan sonra 'Apple Kimliğini veya parolayı mı unuttunuz?' linkine tıklamalısınız. Bu link sizi giriş yaparken sorun yaşayanların iletildiği sayfaya götürür.

Açılan sayfada Apple kimliğinizi girip devam butonuna basmanız gerekir. Ardından Apple kimliğini açarken kullandığınız telefon numarasını yazıp yeniden devam butonuna tıklamalısınız. Telefon numaranızı onayladıktan sonra cihazınıza bildirim gelir. Bu bildirimi takip ederek karşınıza çıkan talimatları izlemeniz gerekir.

Talimatları izledikten sonra son aşamada telefonunuzun parolasını girip karşınıza çıkan ekranda şifre değiştirme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Yeni şifrenizi yazıp doğruladıktan sonra iCloud'a yeni şifrenizle giriş yapabilir, iPhone iCloud şifremi unutum sorununuzu geride bırakabilirsiniz.

Telefon numarasını değiştirip iCloud şifresini unutanlar ne yapabilir?

iCloud şifremi unuttum, telefon numaramı değiştirdim diyorsanız cihazın faturasına sahip olmanız gerektiğini bilmelisiniz. Cihazın faturasına sahip olmadan yeni telefon numarası ile iCloud'a giriş yapmanız mümkün olmayabilir.

Bu sorunun çözümü olarak sunulan bir diğer seçenek ise hesap kurtarma işlemine başlamak olur. Hesap kurtarma işleminin sonuna yeni telefon numaranızı girerek şifrenizi değiştirmeniz mümkün olabilir. iCloud şifremi unuttum nasıl çıkış yapabilirim, kod eski telefon numarama gidiyor gibi sorularınızın cevabını bulamıyorsanız öncelikle Apple Destek üzerinden yardım talep etmeniz tavsiye edilir. iCloud şifremi unuttum, telefonum kilitlendi sorunu için de mutlaka Apple Destek ile iletişime geçmelisiniz.

iPhone üzerinden iCloud şifresi nasıl değiştirilir?

iCloud şifrenizi unuttuysanız iPhone iCloud şifresi nasıl alınır adımlarını takip ederek şifrenizi değiştirebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın

Parola ve güvenlik sekmesine tıklayın

'Parola değiştir'e tıklayın

iCloud' a giriş yaptıysanız ve şifresini unuttuysanız bu aşamadan sonra sadece aygıtınızın parolasını girmeniz yeterli olur.

Karşınıza çıkan adımları takip ederek yeni iCloud şifresini girip kolayca değiştirebilirsiniz.

Yeni iCloud şifreniz ile diğer cihazlardan da iCloud'a sorunsuz bir şekilde giriş yapabilirsiniz.



