iCloud silinen fotoğrafları geri getirme: iCloud silinen fotoğrafları saklar mı?

Genellikle fotoğrafları ve videoları yedeklemek için kullanılan iCloud, iPhone, iPad, iPad touch, Mac ve Apple TV'de "Fotoğraflar" uygulamasıyla birlikte çalışır. Birçok Apple kullanıcısı için fotoğraflar önemli depolama verileridir. Tatil fotoğrafları, aile fotoğrafları, arkadaşlarla paylaşılan zamanlar gibi birçok anı içeren fotoğraflar kaybolmaması için iCloud saklama alanında tutulur. iCloud, kullanıcılara başlangıç için 5 GB depolama alanı verir. Bu yeterli olmazsa Apple, kullanıcılarına daha fazla saklama alanı için ücretli paket alternatifleri sunar. Ücret ödemeden saklama alanında yer açmak isteyen kullanıcılar, telefonunda yer açmak için temizlik işine girişebilir. Bu durumda silinmesi istenilmeyen bir fotoğraf kazayla silinebilir.

icloud silinen fotoğrafları saklar mı?

Yanlışlıkla silinen bir fotoğraf can sıkıcı durumlara yol açabilir. Böyle durumlarda hemen panik yapmadan önce kullanıcıların bilmesi gereken bazı detaylar vardır. İCloud silinen fotoğrafları 30 güne kadar hafızasında tutmaktadır. Kullanıcıların silinen fotoğrafları 30 günü doldurduğu takdirde kalıcı olarak tüm Apple cihazlarından kaybolur. Bu yüzden icloud silinen fotoğrafları geri getirme işleminin 30 günü geçmeden yapılması gerekir.

İCloud’da silinen fotoğrafları geri getirme işlemi çok basittir. İCloud’da silinen fotoğrafları geri getirme için izlenebilecek adımlar şu şekilde:

Cihazın "Fotoğraflar" uygulamasını açın. "Albümler" kısmına giriş yapılır. Daha sonra "Diğer" kısmından "Son Silinenler" bölümüne dokunulur. Ardından sağ üst köşede yer alan "Seç" butonuna dokunulur. Kurtarmak istenilen fotoğraf ya da fotoğraflar seçildikten sonra sağ alt köşede yer alan "Kurtar" seçeneğini seçerek geri getirme işlemi tamamlanır. Geri yükleme işlemi tamamlandığında silinen fotoğrafların kurtarılıp kurtarılmadığını görmek için "Fotoğraflar" uygulamasından kontrol edilmelidir.

Aksi bir durum olması hâlinde Apple Destek ekibinden yardım alınabilir.

icloud'da kalıcı olarak silinen fotoğrafları geri getirme

Fotoğraf albümünden silinen görselleri geri getirmek için 30 gün kurtarma süresi var. Eğer fotoğrafları sildikten 30 gün içerisinde silinenler kısmından kurtarırsanız fotoğraflarınıza tekrardan erişebilirsiniz. Ancak fotoğraflar silindikten sonra 30 günü geçtiyse "Son Silinenler" klasöründen otomatik bir şekilde kalkacaktır. Bu durumda silinmiş fotoğraflara ulaşılması mümkün değildir. Apple 30 günü aşmış icloud'da kalıcı olarak silinen fotoğrafları geri getirme gibi bir seçeneği kullanıcılarına sunmuyor.



