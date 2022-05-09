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  4. İçme suyu kirli akınca gerçek ortaya çıktı: Hayvan gübresi içirmişler!

İçme suyu kirli akınca gerçek ortaya çıktı: Hayvan gübresi içirmişler!

09.05.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde karı kocanın satmak için havuzlarda biriktirdiği hayvan gübresi iki mahallenin içme suyuna sızdı. Jandarma ekipleri, izinsiz ve ruhsatsız havuz açan şahıslara şahsa adli ve idari işlem başlattı.

İçme suyu kirli akınca gerçek ortaya çıktı: Hayvan gübresi içirmişler!

Edinilen bilgiye göre, il Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören ve Tokmak Mahallelerindeki içme sularının kirlilik seviyesinde akması üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, H.T. ve eşi G.T.’nin Kayseri-Malatya Karayolu Güzyurdu Mevkii’nde izinsiz ve ruhsatsız olarak 2 adet havuz açarak, hayvan gübresinden biyoenerji üretimi yaptığını, ardından da arta kalan atığı satmak amacıyla depoladıklarını, söz konusu havuzlardan sızan atığın ise Pazarören ve Tokmak mahallelelerine ait içme suyuna karıştığı tespit etti.

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İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde olay yerinde önlem alan ekipler, H.T. ve G.T.’ye ise ‘çevreyi kasten kirletme’ suçundan adli işlem, ‘2872 sayılı Çevre Kanunu’na Muhalefetten’ idari işlem başlattı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile sürdürüleceği bildirildi. (AA)

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