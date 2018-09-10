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İçme suyu projesinde altın madeni arandığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: -"Sayın Cumhurbaşkanı'nın, 100 günlük eylem planı içerisine aldığı Divriği içme suyu projesinin uygulandığı bölgede altın madeni araması yapıldığına dair bilgisi var mı?"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, 100 günlük eylem planı içerisine aldığı Divriği içme suyu projesinin uygulandığı bölgede altın madeni araması yapıldığına dair bilgisi var mı?" diye sordu.

Karasu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın Divriği ilçesinin, binlerce yıllık tarihiyle bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

UNESCO dünya miras listesinde bulunan Ulu Cami'yi barındıran Divriği'nin, en büyük demir madeninin çıkarıldığı ilçe olduğunu anlatan Karasu, ancak ilçenin yıllar içerisinde küçüldüğünü, nüfusunun azaldığını ifade etti.

Karasu, Divriği'nin, su kaynakları açısından fakir bir ilçe olduğunu, ilçe merkezi ve birçok köyünde su sıkıntısı yaşandığını belirtti.

İlçe merkezinin içme suyu sorununun, Mursal köyünde bulunan barajdan çözülebileceğinin anlaşıldığını vurgulayan Karasu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 100 günlük eylem planında da bulunan içme suyu projesiyle sorunun çözüldüğü düşünülmüştür. Divriğililer, su sorununun çözüldüğüne, temiz su kullanacağına sevinirken, sevinci kursağında kalmıştır. Mursal köyünde barajın bulunduğu bölgede başlayan altın madeni arama çalışması, Divriğilileri tedirgin ediyor. Altın ayrıştırmasında siyanür kullanılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, 100 günlük eylem planı içerisine aldığı Divriği içme suyu projesinin uygulandığı bölgede altın madeni araması yapıldığına dair bilgisi var mıdır? Konuyla ilgili bilgisi yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyor ve konuya el atmasını bekliyoruz. Eğer konu bilgisi dahilinde gerçekleşmişse durum daha vahimdir. Bir ay önce eylem planına aldığı projeyi yine kendileri yok etmektedir."

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