Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı ve diğer çalışmalarla Sakarya'nın içme suyunun 100 yıl güvence altında olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toçoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş ile Pamukova'da yapımı süren 140 milyonluk yatırım bedeliyle şehrin en büyük projelerinden birisi olan Akçay Barajı'nı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toçoğlu, dünya genelinde nüfusun artması, kirli sanayileşme ve iklim değişiklikleri gibi birbirini etkileyen nedenlerle azalan temiz su kaynaklarının, her geçen gün daha da büyük önem kazandığını belirtti.

Bu anlamda geleceğe sorunsuz bir Sakarya bırakmak hedefiyle erkenden attıkları adımların uzun yıllar boyunca şehirde yaşayacak insanlara büyük faydalar sağlayacağını aktaran Toçoğlu, "İçme suyumuz 100 yıl güvence altında olacak." ifadesini kullandı.

Toçoğlu, Sapanca Gölü'nün çevresiyle doğa harikası bir değer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: