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"İçme suyumuz 100 yıl güvence altında olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu: - "Geleceğe sorunsuz bir Sakarya bırakmak hedefiyle erkenden attığımız adımlar, uzun yıllar boyunca bu şehirde yaşayacak insanlara büyük faydalar sağlayacak. İçme suyumuz 100 yıl güvence altında olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla inşa edilen Akçay Barajı ve diğer çalışmalarla Sakarya'nın içme suyunun 100 yıl güvence altında olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toçoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş ile Pamukova'da yapımı süren 140 milyonluk yatırım bedeliyle şehrin en büyük projelerinden birisi olan Akçay Barajı'nı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toçoğlu, dünya genelinde nüfusun artması, kirli sanayileşme ve iklim değişiklikleri gibi birbirini etkileyen nedenlerle azalan temiz su kaynaklarının, her geçen gün daha da büyük önem kazandığını belirtti.

Bu anlamda geleceğe sorunsuz bir Sakarya bırakmak hedefiyle erkenden attıkları adımların uzun yıllar boyunca şehirde yaşayacak insanlara büyük faydalar sağlayacağını aktaran Toçoğlu, "İçme suyumuz 100 yıl güvence altında olacak." ifadesini kullandı.

Toçoğlu, Sapanca Gölü'nün çevresiyle doğa harikası bir değer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turistik yönden cazibesi oldukça yüksek. Ancak bu cazibenin sürdürülebilmesi gölün çevresiyle birlikte korunmasından geçiyor. En büyük içme suyu kaynağımız Sapanca Gölü. Onu gözümüz gibi koruyor, temiz kalması ve su bütçesinin uygun şekilde kullanılması için tüm gayreti gösteriyoruz. Akçay Barajı bu anlamda da önemli bir misyon üstlenecek. Barajımız tamamlandığında Sapanca Gölü'nden şehrimize verdiğimiz suyun ciddi orandaki bir kısmını artık kullanmayacağız. Bu sayede Sapanca Gölü'nden Çark Deresi'ne daha fazla su verebilecek, göldeki suyun daha sık yenilenmesini sağlayacağız. Bu da hem göl hem de deredeki canlı yaşamına çok olumlu yansıyacak."

- "Önümüzdeki sene Akçay Barajı'nda sular yükselmeye başlayacak"

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş de projenin baraj bölgesindeki çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını dile getirerek, "Ön yüz kaplamamız, bazı hafriyat işlemleri ve dolu savakta biraz çalışmalar kaldı. Allah nasip ederse bu yılın sonuna kadar buradaki tüm çalışmaların tamamlanmasını öngörüyor, bu aylardan sonraki yağışları barajımızda tutmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sene bu tarihlerde Akçay Barajı'nda sular yükselmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

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Akçay Barajı Sakarya Büyükşehir belediye Başkanı Zeki Toçoğlu

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