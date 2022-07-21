Son dakika: İçme suyundan çok sayıda kişi zehirlenmişti! Bakan Koca Bolu'daki son durumu açıkladı

Son dakika haberi: Bolu'daki zehirlenme vakaları artmaya devam ediyor! Zehirlenmelerin nedeni olarak sel sularının içme suyu şebekesine karışması üzerinde durulurken konuyla ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İçme suyundan etkilenenler hakkında son durumu paylaşan Bakan Koca, henüz can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

SAYI 98'E ULAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı.

14 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

"14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı."



