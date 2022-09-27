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İçmeden önce bir daha düşünün! Sıklıkla içtiğimiz gazlı içecekler diyabet ve demans riskini artırıyor

27.09.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerin yanında sıklıkla içtiğimiz içecekler sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Özellikle gazlı ve diyet içecekler çok ciddi hastalıkların oluşmasına neden olabiliyor. Uzmanlar gazlı içecekleri içenleri ölümcül hastalıkların riski hakkında uyarıyor.

İçmeden önce bir daha düşünün! Sıklıkla içtiğimiz gazlı içecekler diyabet ve demans riskini artırıyor

Herkes uzun ve sağlıklı bir yaşam istiyor. Bu şekilde yaşayabilmek için sağlıklı beslenmeye ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya dikkat etmek gerekiyor. Zararlı alışkanlıklar denilince akla alkol ve sigara gelse de asitli içecekler de zararlı alışkanlıkların başında geliyor. Yapılan araştırmalar gazlı içeceklerin demans, tip 2 diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi sorunlara yol açtığını buldu.

ALZHEİMER GELİŞTİRME RİSKİ YÜKSEK

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Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda sunulan araştırma, gazlı içecekler ile bunama riskinin artmasının arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Özellikle şekerli içeceklerden yüksek miktarda şeker tüketen kişilerin, bunamanın en yaygın nedeni olan Alzheimer'ı geliştirme riskinin en yüksek olduğu bulundu. Daha önceki bir Framingham Kalp Çalışması (FHS), her hafta bir ila yedi porsiyon şekerli içecek tüketenlerin, ilave şekerli içecek tüketmeyenlere göre Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının 1.91 kat daha fazla olduğunu buldu.

RİSKİN AZALTILMASI KRİTİK DERECEDE ÖNEMLİ

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Alzheimer Derneği'nin baş politika ve araştırma görevlisi Dr Dough Brown, “Demans, 21. yüzyılın en büyük katillerinden biri ve her üç dakikada bir kişi bu durumu geliştiriyor. Demansı yavaşlatmanın veya iyileştirmenin hiçbir yolu olmadığı için riskin azaltılması kritik öneme sahiptir” dedi.

DİYABET DEMANS İLE BAĞLANTILI

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Devam etti: "Çok fazla şeker Tip 2 diyabetle bağlantılıdır ve önceki araştırmamız Tip 2 diyabeti demans için bir risk faktörü olarak tanımlamıştır. Bu çalışma, önceki kanıtları destekleyerek, fazla şekerin Alzheimer hastalığı riskimizi artırabileceğini düşündürmektedir. Meyve suyundan limonataya kadar şeker türleri de aynı etkiye sahiptir. Gazlı içecekleri, tatlıları ve kekleri azaltarak, çeşitli ve dengeli beslenerek, ileri ki yaşamda bunama geliştirme riskimizi azaltabileceğiz."

KALP HASTALIKLARI VE KOLESTEROL İÇİN RİSKLİ

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Şekerli içeceklerin doğrudan göbek yağını artırdığı ve kişinin çeşitli kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırdığı belirtildi. Viseral yağ, göbek yağı olarak da bilinir ve fazla miktarda taşıyanlar dikkatli olmalıdır. Harvard Tıp Okulu'ndaki uzmanlar, viseral yağ ile ilişkili sağlık risklerine dikkat çekti. Çeşitli sağlık problemlerinde "önemli bir oyuncu" olarak kabul edilen çok fazla viseral yağ aşağıdakilerle bağlantılıdır:

  • Kalp-damar hastalığı
  • Yüksek kolestorol
  • İnsülin direnci

YAĞ HACMİNİ YÜKSEK ORANDA ARTIRIYOR

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Önceki araştırmalar, günde en az bir şekerli içecek tüketen kişilerin, şekerli içecek tüketmeyenlere kıyasla altı yıl içinde göbek yağ hacminde %27 daha fazla artış olduğunu bulmuştu. Araştırma, şekerli içeceklerin sağlık uyarısını daha da güçlendirdi, viseral yağ ve kardiyometabolik riski artırıyor.

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