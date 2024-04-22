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  4. İçmeden önce bir kez daha düşünün! O içecek kelleşme riskini yüzde 42 artırıyor

İçmeden önce bir kez daha düşünün! O içecek kelleşme riskini yüzde 42 artırıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.04.2024 09:26
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Saç dökülmesi, birçok insanın endişe duyduğu bir konudur. Özellikle erkeklerin muzdarip olduğu saç dökülmesi kelleşmeye kadar gidebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre bazı içecekler saç sağlığını olumsuz etkileyebilecek bileşenler içerdiğinden dolayı kelleşme riskini yüzde 42'ye kadar artırabilir. İşte detaylar...

İçmeden önce bir kez daha düşünün! O içecek kelleşme riskini yüzde 42 artırıyor

Saç dökülmesi, hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın bir endişe kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre bazı içeceklerin bu durumu kötüleştirebileceği ortaya çıktı. Bu içecekler, saç sağlığına zarar verebilecek bileşenler içermesiyle kelleşme riskini artırabilir.

AMAN DİKKAT KELLEŞMEYE SEBEP OLUYOR

Bu içecekler kelleşme riskini %42’ye kadar yükseltebilir. Belli vitamin eksikliklerinin bu sorunu oluşturabildiğini birçoğumuz biliyoruz ama bazı içeceklerin böyle bir etkisi olduğunu bilen çok az.

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Bilim insanlarının 2000 kişiyle yaptıkları bir araştırmada erkek tipi kelleşme birinci tip içeceği kullananlarda %30, ikincisinde ise %42’ye kadar artabilmektedir.

gazlı içecekler

Diğer sebepleri de aradan çıkarmak için tekrar tekrar araştırmalar yapılmış ama bağlantı aynı kalmış. Sebebinin ise kan şekerini bir anda yükseltip alçaltabilme özelliğinden olduğu tahmin edilmekte.

ENERJİ İÇECEĞİ3

Bu içeceklerden ilki enerji içecekleri ikincisi gazlı şekerli içeceklerdir.

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