İçmeden önce tekrar düşünün: Hipertansiyona dikkat! Ölüm riskini ikiye katlıyor

Kardiyovasküler hastalıklar kalbin ve vücutta bulunan damarların hastalıklarına verilen addır. Genellikle damarlarda yağ birikmesinin yanı sıra kan pıhtılarından kaynaklanır. Yüksek kan basıncına (veya hipertansiyona) sahip olmak da organlarınıza uyguladığı ekstra baskı nedeniyle riskinizi artırır. Kardiyovasküler hastalıklar yanlış beslenme ve zararlı alışkanlıklar nedeniyle büyük risk oluşturmaktadır.

Kardiyovasküler hastalığın bilinen tetikleyicileri, esas olarak aşırı kilolu olmak, yeterince egzersiz yapmamak, yüksek kolesterol ve sigara içmek gibi yaşam tarzı faktörleridir. Yapılan araştırmalar gün içerisinde içilen kahvenin de bu hastalıklar üzerinde riskli olduğunu buldu. Journal of the American Heart Association'da yayınlanan yeni çalışma , günde iki veya daha fazla fincan kahve içmenin, şiddetli yüksek tansiyonu olan kişilerde kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini iki katına çıkarabileceğini gösterdi.

BİR FİNCAN KAHVE VEYA YEŞİL ÇAY İÇİLEBİLİR

Bu çalışmada şiddetli kan basıncı 160/100 milimetre cıva (mmHg) veya daha yüksek olarak kabul edildi. Sağlıklı ideal kan basıncı 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasındadır. Bununla birlikte, çalışma, her iki içeceğin de kafein içermesine rağmen, bir fincan kahve ve günlük yeşil çay tüketiminin herhangi bir kan basıncı ölçümünde kardiyovasküler hastalığa bağlı ölüm riskini artırmadığını buldu.

HİPERTANSİYON HASTALARI KAHVE İÇERKEN TEKRAR DÜŞÜNMELİ

Araştırmanın kıdemli yazarı Hiroyasu Iso şunları söyledi: “Bu bulgular, şiddetli yüksek tansiyonu olan kişilerin aşırı kahve içmekten kaçınmaları gerektiği iddiasını destekleyebilir. "Şiddetli hipertansiyonu olan kişiler kafeinin etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından, kafeinin zararlı etkileri koruyucu etkilerinden daha ağır basabilir ve ölüm riskini artırabilir."

KALP KRİZLERİNİ VE İNMEYİ ÖNLEYEBİLİR

Daha önceki araştırmaların, günde bir fincan kahve içmenin kalp krizinden sonra ölüm riskini azaltarak kalp krizinden kurtulanlara yardımcı olabileceğini ve sağlıklı kişilerde kalp krizlerini veya felçleri önleyebileceğini bulduğu ortaya çıktı.

BAZI HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTABİLİR

Ayrı araştırmalar, düzenli olarak kahve içmenin tip 2 diyabet ve bazı kanserler gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğini öne sürdü; iştahı kontrol etmeye yardımcı olabilir; depresyon riskini azaltmaya veya uyanıklığı artırmaya yardımcı olabilir, ancak bu etkinin kafeinden mi yoksa kahvedeki başka bir şeyden mi kaynaklandığı net değildir.

KAN BASINCINIZI ARTIRABİLECEK FAKTÖRLER

Kan basıncınızı artırabilecek faktörler şunları içerir: