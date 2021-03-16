HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti

İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti

16.03.2021 14:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra için gittiği bir evde silahla vurularak yaralanan avukat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde icra için gittiği bir evde silahla vurularak yaralanan avukat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ersin Arslan, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Y.Y. isimli şahsın evine gitti. Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y. silahına sarılarak Arslan’a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Arslan yaralanarak yere düşerken olayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat Arslan ise ambulansla Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli olduTürkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

Avrupa'da aşı krizi patladı! Şimdi ne olacak?

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Kocaeli'de akılalmaz olay: Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı

Kaşar peynirinden çıkanı görünce şoke oldu

Giriş-çıkışlar kapatıldı! Okmeydanı'nda asayiş denetimi

Okmeydanı'nda kuş uçurtulmadı

Son Dakika: AB ile vizeler kalkar mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler

AB ile vizeler kalkar mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş sözler

Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu

Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu

Sosyal medyada kadınlara cinsel içerikli sorular soran kişi bakın neden yapmış

Cinsel içerikli sorular sorup sosyal medyada paylaştı

İğrenç olay: 9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

9 yaşındaki öz kızını istismar etti! Bakın ne ceza aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.